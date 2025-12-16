化粧品大手のマンダムは１５日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）に向けて実施中の株式公開買い付け（ＴＯＢ）を巡り、第三者から新たな買収提案を受けたと発表した。関係者によると、米投資ファンドのＫＫＲから１０日付で法的拘束力のない意向表明書を受け取った。ＫＫＲはＴＯＢの買い付け価格として、１株あたり「２８００円以上」を提示しているという。現在、マンダムの経営陣と連携して、英投資ファンドのＣＶＣキャピ