錦織圭という奇跡【第６回】細木秀樹の視点（１）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞「日本百景」のひとつである宍道湖湖畔から、5キロほど小高い丘を登った三差路の角──。白壁に緑色の屋根のインドアコートと、坂の下に2面の屋外コートを備えた「グリーンテニススクール」が、錦織圭のテニスキャリアの始まりの地だ。「僕が最初に圭を見たのは、彼が５歳の時。びっくりしすぎたので、よく覚えています」今もこの