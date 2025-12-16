老後の資産形成にはどんな選択肢があるのか。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「金融機関は『国の年金は頼りにならない』と自社の保険や投資信託を売り込んでいるが、金利が低すぎる商品や手数料がバカ高い商品は買ってはいけない」という――。（第3回／全3回）※本稿は、大江英樹・大江加代『知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iSt