医療機器以外は扱わない、世界一の品質以外は目指さない、製品寿命の短い製品は扱わない、ニッチ市場以外は参入しない……。こうした方針のもと、世界シェアを拡大している企業がある。東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が、この企業の「強さの秘密」を解説する。切るときの抵抗値が競合製品の半分栃木県にある医療機器メーカーのマニーは、手術用メスや手