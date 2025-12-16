考察する若者たち（三宅香帆、ＰＨＰ研究所）太平洋戦争と銀行（小野圭司、講談社）「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか（三宅香帆、新潮社）日本史を地学から読みなおす（鎌田浩毅、講談社）知性の復権（先崎彰容、新潮社）シン・関ヶ原（高橋陽介、講談社）世界のニュースを日本人は何も知らない７（谷本真由美、ワニブックス）定年後の日本人は世界一の楽園を生きる（佐藤優、飛鳥新社）読む技法（伊藤氏貴、中央公論新