»Ò¤É¤â¤¬´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ÆË½¤ì¤ë¤È¡¢¿Æ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¸ÍÏÇ¤¦¡£¼¸¤ë¤Ù¤­¤«¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤­¤«¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤­¤«¡½¡½ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÔ°Â¤äÈè¤ì¤òÊú¤¨¤Æ¸þ¤­¹ç¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÓÅºÁÇ¤µ¤ó¡£ÃÓÅº¤µ¤ó¤Ï40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¿Æ4000ÁÈ°Ê¾å¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿ÁêÃÌ°÷¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÎÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯10·î29Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬È¯É½