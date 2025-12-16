大起（だいき）水産株式会社は、近畿地方を中心に、にぎり寿司や海鮮丼などのテイクアウト店、回転寿司店や魚介類をメインにした飲食店、鮮魚小売店など計76店舗を運営する総合水産会社だ。「鮮度がごちそう」をモットーに、産地から食卓までのトータルな鮮魚流通システムを構築、小売業と飲食業を同じ店舗で展開するなど、画期的な取組みを行ってきた。大起水産株式会社創業者の佐伯保信（さえき・やすのぶ）会長に話を聞いた。生