「まだ大丈夫」と思っているうちに、健康寿命は静かに削られていく--その原因は、健康診断でも見過ごされがちな「肥満」だ。しかしその背後には、将来の病気や働けなくなるリスクが確実に潜んでいる。これまで2000人を治療してきた肥満外来医が、最新データと臨床現場の実感から、肥満の“見過ごされがちな本当の危険”を明らかにする。（1）全人類の8人に1人が肥満状態なぜ今、肥満の治療が必要なのでしょうか。2024年、世界的医