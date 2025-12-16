今回の青森県東方沖地震のように、大きな揺れはいつ何時襲ってくるか分からない。もし深夜に巨大地震が発生したら――生死を分ける備えの鉄則を解説する。【表】寝室の場所は2階に、寝室には大型家具を置かない…ほか、深夜の巨大地震に備える鉄則10か条就寝中に突然起きた激しい揺れ。足元も見えないなか、着の身着のまま家を出た人も多かった。12月8日の夜23時15分、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が起きた。