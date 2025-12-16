STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、平野啓一郎さんの作品。御存知の通り、1999年に芥川賞を受賞後、純文学はもちろんエンタメ作品や様々な評論も執筆している人気作家です。「分人」という新しい「人間存在」の概念を打ち出した平野さんですが、今回の作品はその概念が物語の謎に関わる重要な役割になっています。ストーリーが面白いだけではなく、読後に自分自