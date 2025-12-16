韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「택시운전사（テクシウンジョンサ）」を訳すと？日韓で大ヒットした韓国映画「택시운전사（テクシウンジョンサ）」を知っていますか？ヒントは、実際に起きた事件を題材にしたヒューマンドラマです。いったい、「택시운전사（テクシウンジョンサ）」はどういう