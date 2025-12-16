勤務先の会社の事務所内で同僚女性（58）の顔をナイフで突き刺すなどしたとして、千葉県警は12月5日、殺人未遂の現行犯でいすみ市の会社員で中国籍のリュウ・カ容疑者（39）を逮捕した。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。【現場写真】「写真拒否、窓にはアルミシート」容疑者の“異様さ”が見えるアパートの様子「事件が起きたのは当日の午前9時45分ごろ、始業したばかりの時間でした。女性が死亡したことから、県警は殺人