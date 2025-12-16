事件現場に駆けつけた会社関係者は、その壮絶な現場の光景に言葉を失った。事件から1週間経った現在もそのシーンが頭をよぎり、眠れない日々が続いているという。【全3回の第2回】【現場写真】「中をのぞいたら包丁を持って見下ろされた」容疑者が住んでいたアパートの“異様な部屋”勤務先の会社の事務所内で同僚女性（58）の顔をナイフで突き刺すなどしたとして、千葉県警は12月5日、殺人未遂の現行犯でいすみ市の会社員で中