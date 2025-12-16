「振り向いたら、アパートの外階段の上にナイフを持った男が立っていて……」──そう振り返るのは、女性を刺したとして逮捕されたいすみ市の会社員で中国籍のリュウ・カ容疑者（39）の自宅の近隣に住む女性だ。【全3回の第1回】【現場写真】「アルミシートで窓を目張り」容疑者が住んでいたアパートの“異様な部屋”容疑者は、勤務先の会社の事務所内で同僚女性（58）の顔をナイフで突き刺すなどしたとして、千葉県警は12月5日