トミカ初のファン感謝祭も大盛況トミカ誕生55周年記念事業の一環として『トミカオーナーズミーティング』が開催された。【画像】盛りだくさん！トミカ誕生55周年記念『トミカオーナーズミーティング』全68枚50周年時にも企画されていたが、コロナ禍で実施できず、内容を一部アップデートしつつ、入場無料、日時指定制にて行った。タレントのDAIGOさんとモデルの佐藤和奏さんが特別ゲストとしてイベントを盛り上げた。