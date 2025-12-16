コースではさまざまなシチュエーションに遭遇するが、苦手な状況があるとスコアを崩してしまいがち。 そこで、ツアープロに状況別のベストな打ち方を伝授してもらった！ ドッグレッグホールを攻略！フェアウェイの幅を広く使おう！自分の飛距離を考えて狙いを絞る ドッグレッグでもフェアウェイは意外と広いんです！ ホールの状況と自分の飛距離で狙いどころが変わる。