たとえば、交通至便な大型マンション。何百世帯もの家族が暮らす巨大な建物の中で、社会から切り離されていく高齢者たちがいます。周囲が気づけない、都会ならではの「綺麗な孤立」の現場をみていきます。完璧なセキュリティという名の「檻」東京都監察医務院のデータによると、東京23区内における1人暮らしの「孤独死（異状死）」の数は年間約8,000件以上（令和3年）。そのうち、7割が65歳以上の高齢者です。 孤独死というと、「