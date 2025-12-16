ミュージカル界屈指の歌姫として活躍し、今年はじめに二児の母となった新妻聖子さん。出産後2カ月目で仕事復帰、12月18日にクリスマスディナーショーを予定するなど、多忙な日々を送る彼女に、仕事と育児の両立についてなどインタビューしました。【写真】44歳で出産、生まれたばかりの第二子2003年に『レ・ミゼラブル』のエポニーヌ役で初舞台を踏んで以来、ミュージカルをはじめとする数々の舞台や映像に出演。その歌声を体感し