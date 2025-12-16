リビングに置かれたキッズデスクに驚き、目をまんまるにして喜ぶ娘・rinちゃん。その様子をInstagramに投稿したRinmama（@rin_mama0805）さん の投稿が話題になっている。この投稿には54.3万表示、4300件以上の「いいね」が集まり、「rinちゃん可愛すぎます。そしてお利口すぎる」「お勉強もしっかりやってて凄いですね」の声が寄せられた。デスク周りで過ごすようになったrinちゃんの変化や、導入のきっかけについて話を聞いた