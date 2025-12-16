タレントの上沼恵美子と香取慎吾がMCを務めるフジテレビ系特番『星になったスターたち』が、きょう16日(19:00〜)に放送される。(左から)香取慎吾、上沼恵美子今年惜しまれつつ旅立たれたスターの「軌跡」と「人柄」をたどり、故人をしのぶ同番組。いしだあゆみさんについては、2006年に『西遊記』(フジテレビ系)で共演した香取は、母のようにそっと寄り添ってくれた言葉の数々を振り返り、「いしださんの優しさに、すごく胸を打た