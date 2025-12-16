パリ五輪・陸上女子100メートル障害（ハードル）代表の田中佑美選手（27）が2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットをしてイメチェンした姿を披露した。「またゆっくり伸ばし始めるかぁー」田中選手は、「バッサリ！」と切り出し、「ヘアドネーションをしました」と報告。「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念」していたという。しかし、「柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞