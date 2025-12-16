ドル円、一時１５４円台に再び下落明日の米雇用統計や今週の日銀を前にドル安・円高＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は終盤に１５５円台に戻したものの、先週に引き続き１５４円台に下落する場面も見られた。本日はドル安のほか円高の動きも見られ、ドル円を圧迫している。市場は引き続き、今週の日銀決定会合での利上げ期待を急速に高めており、円買いに繋がった模様。本日は日銀短観が公表されていたが、大企