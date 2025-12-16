ナスダックが24時間取引検討、26年後半開始予定株式ノンストップ ロイターによるとナスダックが24時間取引開始に向け、米国証券取引委員会（SEC）に書類を提出する予定だという。 ナスダックによると、米株式市場は世界の上場企業の時価総額の約3分の2を占め、外国人投資家による米国株の保有総額は昨年17兆ドルに達したという。 2026年後半に週5日連続取引を開始する予定で、現在の16時間から23時間に拡大する計