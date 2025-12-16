【サウジアラビアロイヤルＣ＝レース評価・Ａ】２歳Ｇ１前に牡馬が出走可能な３つ目のマイル重賞として１５年に第１回を施行。このレースを勝った牡馬は他の２重賞（新潟２歳Ｓ、デイリー杯２歳Ｓ）の勝ち馬に朝日杯ＦＳで先着している。優勝馬の成績は【３・１・１・１】。牡馬で府中と同じ直線に坂がある阪神施行ではすべて連対。前哨戦としてはレースそのものの位置付けが高く、今年のエコロアルバにも高い可能性を感じる。