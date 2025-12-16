既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた問題で辞職した前橋市の小川晶・前市長（４２）が１４日、市内で開かれた支援者集会に出席した。出席者によると、支援者から来年１月５日告示、１２日投開票の市長選への立候補を要請された小川氏は、「市民のための市政を諦めることはできない」と出馬に意欲を示した。近く正式に意思を表明するとみられる。「小川あきらを再選させる会」には、小川氏に近い市議や首長、支援者ら約３