俳優の井浦新が１４日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「ドラクエ感」とつづり、大木に囲まれた場所でバンダナを巻いたショットをアップした。この投稿にファンからは「このままＢＧＭが流れてきそうです」「冒険家みたいでかっこいい」「凛々しい顔をされてます」「勇者新ですね」などのコメントが寄せられている。