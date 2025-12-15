白内障の主な原因は加齢と言われていますが、白内障を発症してしまったら直ぐに手術を受けなければならないのでしょうか? 進行具合ごとの治療方法や手術の方法について「安藤眼科クリニック」の安藤先生に詳しくお聞きしました。 監修医師：安藤 靖恭（安藤眼科クリニック 院長） 慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部眼科入局、同眼科専任講師、北里研究所病院眼科部長などを経た2017年、東京都練馬区に「安藤眼科クリ