抗がん剤の副作用とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「抗がん剤の副作用」となる症状・出にくい人の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：横田 小百合（医師）旭川医科大学医学部卒業。 都内の大学病院・がんセンターにてがん治療と緩和ケア診療に従事。現在はがん専門病院にて緩和ケア診療を行っ