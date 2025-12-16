ゲノム研究の進展により、寿命を左右する遺伝子FOXO3の存在が明らかになった。しかもこの遺伝子は、生まれつきの体質ではなく、私たちの行動次第で活性化させることができるという。長寿のスイッチを入れる生活習慣とは？※本稿は、医師のピーター・アッティア著、ジャーナリストのビル・ギフォード著、小坂恵理訳『OUTLIVE（アウトリブ）人はどこまで生きられるのか：健康長寿の限界を超える科学的戦略』（NHK出版）の一部を抜粋