セリエA 25/26の第15節 ローマとコモの試合が、12月16日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはエバン・ファーガソン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアサン・ディアオ（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。 37分、コモ