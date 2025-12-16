ことしも残すところあと2週間余りです。来年の年賀状の受け付けがきのうから始まり、子どもたちがそれぞれの思いを込めて書いた年賀状を投函しました。札幌中央郵便局では年賀状の受付開始に合わせてセレモニーが開かれました。参加した札幌の大通幼稚園の園児たちは手書きの年賀状を早速、ポストに投函していました。（女の子）「誰に書いたの？じいとばあば」（男の子）「ウマの絵！」日本郵便では年賀状を元日に届けるた