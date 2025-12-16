81歳の母親を殴った60歳の女を逮捕。殴ったのはギターでした。逮捕された札幌市東区の60歳の女はおととい（14日）、81歳の母親の頭をギターで複数回殴り、 全治3週間のけがをさせた疑いです。女は出血の様子を見て自ら消防に通報しました。調べに対し「間違いない」と容疑を認めています。