五島市の小さな神社で、新たな社殿が完成し落慶式が行われました。 元島民の男性のふるさとへの思いが、建て替えを実現させました。 人口約170人。 五島市長手町。 まちの玄関口に鎮座する「長手神社」に11月、新たな社殿が完成しました。 それまでのものと比べると、約1,3倍の大きさです。 （長手町総代 木場 常太さん） 「これだけ立派な神社ですから、ここを訪れる方がいっぱい増えて賑わ