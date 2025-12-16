オリコンニュースは、毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』を発表。TBS・田村真子アナウンサー（29）が1位を獲得し、TBSのアナウンサー史上初となる2連覇を達成した。【写真たくさん】『好きな女性アナウンサー』初ランクインに驚く南後杏子アナと、泣いて喜ぶ田村真子アナ1位の田村アナは、2022年に同ランキング8位で初登場を果たすと、24年には首位に上り詰めた。お笑いコンビ・麒麟の川島明とともにMCを担当して