オリコンニュースは、毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』を発表。TBS系『THE TIME,』（前5：20）や、同局系『王様のブランチ」（毎週土曜前9：30隔週）、『ラヴィット！』（前8：00）で活躍する南後杏子アナ（24）が7位、『THE TIME,』、『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）で活躍する宇賀神メグアナ（29）が10位と、初ランクイン2人の躍進も目立った。【写真たくさん】『好きな女性アナウンサー』初