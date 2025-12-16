8人組グループ・timeleszが出演する16日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜深0：15）はいつもより10分遅く深夜0時25分にスタート。殺陣（たて）のスピード暗記に挑戦する新企画「殺陣マン」と題して、8人がそれぞれの誇りを懸けて、超本気の殺陣バトルを繰り広げる。【写真】以前はこんな企画も…東京湾で潮干狩りに奮闘した松島聡＆寺西拓人今夏放送した「名作ドラマ長ゼリフマン」では同局の名作