俳優の唐沢寿明（62）が、主演映画「ミステリー・アリーナ」（監督堤幸彦）でアフロヘアのド派手男に変身する。深水黎一郎氏の同名小説が原作で、賞金100億円を懸けたクイズ番組の司会者役。「原作を読んでいて“こいつ狂ってるな”と感じたので、その部分を表現しようと演じました」と話しており、見た目に負けない演技にも注目だ。来年5月22日公開。主人公は架空の国民的クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者。ハイテ