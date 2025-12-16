ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツでメルツ首相と会談し、「停戦には安全の保証を明確にする必要がある」と改めて訴えました。ゼレンスキー大統領は15日、アメリカのウィットコフ特使らと和平計画などについて、ドイツのベルリンで2日目の協議を行い、その後、メルツ首相とも会談しました。ゼレンスキー大統領は「領土問題は複雑な問題だ」としたうえで、「戦場のことを決める前に、安全の保証を明確にする必要がある」と