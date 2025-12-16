中華そばにニラがのった「ニラそば」。街中華などで昔からあるメニューですが、“令和版”が登場しその迫力から話題になっています。 【写真を見る】まるで芝生！？インパクト抜群“令和版”「ニラそば」【THE TIME,】 インパクト大で「完全にトレンド」「“ニラの草原”広がっているわ！と思った」「“ラーメンだとは思わないかも”しれない」客から驚きの声があがるのは、『百年本舗 秋葉原総本店』（東京・千代田区）