仲間の復帰を待つ間に、ポイントを減らすわけにはいかない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第1試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が11月13日以来、約1カ月ぶりのトップを獲得。混戦のオーラス、鋭い仕掛けで押し切った。【映像】剛腕炸裂！醍醐大、一発ツモ＆裏3で跳満ゲットのシーンこの試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、醍醐、渋谷ABEMAS・白鳥