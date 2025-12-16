ウクライナの和平計画をめぐり、アメリカとウクライナの代表団がドイツで2日連続となる協議を行いました。アメリカ側は「多くの課題で合意に達した」としています。アメリカとウクライナによる和平計画をめぐる2日目の協議が15日、ドイツのベルリンで開かれました。アメリカからはウィットコフ特使やトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏らが参加し、ゼレンスキー大統領らと協議を行いました。アメリカ政府関係者は協議について「非