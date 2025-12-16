ミステリー作家・深水黎一郎の小説『ミステリー・アリーナ』（講談社文庫）が、俳優の唐沢寿明主演、堤幸彦監督によって実写映画化、2026年5月22日に全国公開されることが発表された。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁。唐沢は、ティアドロップ型のサングラスにアフロヘア、白いスーツというド派手な装いで、一見すると本人とは判別がつかないほどの変貌を遂げている。【動画】唐沢寿明×堤幸彦監督、映画『ミステリ