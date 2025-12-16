合鍵を持つ義母のアポなし訪問に悩む、筆者の友人・麻美さん(仮名)。留守中に掃除され、冷蔵庫まで勝手にチェック。ある日帰宅すると、寝室のクローゼットまで開けられていて……。限界を感じた麻美さんが取った行動とは？ 合鍵で突然やってくる義母 麻美さんは、義母のアポなし訪問に悩んでいたそうです。 「何かあったときのため」と渡していた合鍵。 それが、いつの間にか自由に出入りする鍵になっていました。