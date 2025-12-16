入院中の子どもたちと交流プロ野球・ロッテの中村奨吾内野手が15日、球団OBの今江敏晃氏とともに千葉県こども病院を訪問。入院中の子どもたちと交流を行った。2人は小児がん患者や経験者、その家族を支援する認定NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティアーズへの寄付の贈呈も行った。今江氏との訪問は4年連続となった中村は「今日は子どもたちが喜んでくれて自分たちも嬉しかったです。自分たちが病院に来ることで、入院中