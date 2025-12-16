32階建てのタワマン７棟が焼失地上30階を超える高層マンション群から、大量の黒煙が上る。部屋は黒く焼け焦げ、付近は逃げ惑（まど）う人々で騒然となった――。11月26日、香港・大埔（だいほ）区のタワーマンションで火災が発生した。火は２日間にわたって燃え広がり、計７棟が焼失。12月3日時点での死者は156人、約30人の行方がいまだわかっていない。なぜ、「香港史上最悪」ともいわれるほど被害が拡大したのか。市民防災研究所