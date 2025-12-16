シスメックスが発表フィギュアスケートの坂本花織のつづった手紙が話題を集めている。所属先のシスメックスが15日、東京・表参道駅に広告を掲出したことを発表。内容にファンは涙を誘われている。氷上で衣装を着た坂本の写真とともに、大きく掲出されたのは手書きの手紙だった。「いつも応援してくださる皆様へ」で始まる一通。そこにはこのように記されている。「泣いたり、笑ったり、転んだり、また立ち上がったり。振り返れ