俳優の上戸彩さんが、14日、大阪市内で行われた「OSAKA光のルネサンス2025」大阪市中央公会堂プロジェクションマッピング初回上映セレモニーにゲスト出演。大阪の印象などを語りました。上戸彩さん（写真：ラジオ関西）今年6度目の来阪だという上戸さん。今回の会場である大阪市中央公会堂（大阪市北区）は、7年前、担当ヘアメイクさんの結婚式で初めて訪れ、号泣しながら祝福した思い出の場所なのだと明かします。上戸さん