元筋肉アイドル&元プロレスラーでタレントの才木玲佳(33)が15日、自身のSNSを更新。第1子妊娠を明らかにした。 【写真】ふっくらお腹を見つめる優しいまなざしは、すっかり“ママの顔" X(旧ツイッター)とインスタグラムで「ご報告」と題し、ふくらんだお腹を抱えてやさしく微笑む写真とともに「この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごして