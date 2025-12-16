北九州市を走る西鉄バスで「推し活」を楽しめる新しいサービスが登場します。お気に入りのバス、つまり「推しバス」に自分で名前を付けられるなど、ファンにはたまらない内容が詰まっています。 ■森野里奈記者「バスに座って前方に見ると、西鉄バスオ号と書かれたネームプレートがあります。」12月下旬から、西鉄バス北九州と西鉄グループの広告代理店が共同で始めるサービス「みんなの推しバス