【増田俊也 口述クロニクル】#67【「時代に挑んだ男」加納典明】（66）100歳までに絵画でもトップに。「そこまでやらないと気が済まない」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「ご家族といえば、映像作家をやっている息子さんとの対談も拝読しました」加納「そうなんだ。そんなのもあったんだね」増田「